Zandvoort (SID) - Vorjahresmeister Mike Rockenfeller (Neuwied) hat beim Qualifying für den neunten und vorletzten DTM-Lauf der Saison im niederländischen Zandvoort die Pole Position vor seinem Nachfolger Marco Witttmann (Markt Erlbach) erobert. Audi-Pilot Rockenfeller war in 1:30,713 Minuten 26 Hundertstelsekunden schneller als BMW-Fahrer Wittmann, der seit zwei Wochen als neuer Champion feststeht.

Die zweite Reihe in Zandvoort bilden die beiden Audi-Piloten Jamie Green (Großbritannien) und Nico Müller (Schweiz). Der Italiener Edoardo Mortara (Audi) war zunächst Dritter, wurde aber wegen eines zu tief montierten Frontdiffusors disqualifiziert. Der zweimalige Meister Mattias Ekström (Schweden/Audi) wurde wegen Blockierens gegen Mercedes-Pilot Gary Paffett (Großbritannien) auf Rang acht zurückversetzt. Audi ist in dieser Saison als einziger Hersteller noch ohne Sieg, kämpft aber mit einem Rückstand von 18 Punkten bei zwei noch ausstehenden Rennen mit BMW um den Titel in der Markenwertung.

Pascal Wehrlein (19/Worndorf/Mercedes), jüngster Pole-Setter und Rennsieger der DTM-Geschichte und nach seinem Lausitzring-Sieg zum Ersatzfahrer bei Mercedes in der Formel 1 befördert, kam im Qualifying von Zandvoort nicht über den siebten Platz hinaus.