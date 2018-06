München (dpa) - Die mutmaßliche NSU-Terroristin Beate Zschäpe hatte in der Untersuchungshaft vor kurzem Besuch von ihrer Mutter und ihrer betagten Großmutter. Nach dpa-Informationen reisten die beiden Ende August an, um die Tochter beziehungsweise Enkelin in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim zu besuchen. Die Großmutter gilt als Zschäpes wichtigste Bezugsperson in Kindheit und Jugend. Die Bundesanwaltschaft hatte demnach keine Bedenken gegen den Besuch. Untersagt waren aber "verfahrensbezogene Gespräche". Im Winter soll es schon einmal einen Besuch gegeben haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.