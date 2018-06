Potsdam (dpa) - Knapp zwei Wochen nach der Landtagswahl in Brandenburg haben Spitzenvertreter von SPD und Linkspartei die Verhandlungen für eine Neuauflage der rot-roten Koalition aufgenommen. Es würden schwierige Verhandlungen, sagte der SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Woidke zum Auftakt in Potsdam. Zunächst gehe es um die Bereiche Wirtschaft, Arbeit, Tourismus und Soziales. SPD und Linke regieren seit 2009 gemeinsam. Die Landtagswahl am 14. September hatte die SPD klar gewonnen.

