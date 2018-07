New York (AFP) Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat den USA bei der UN-Generaldebatte eine militarisierte Außenpolitik vorgeworfen. "Washington hat offen sein Recht zum einseitigen Einsatz von Gewalt überall erklärt, um seine eigenen Interessen zu verteidigen", sagte Lawrow am Samstag in New York. Die "militärische Einmischung" sei dabei zur "Norm" geworden. Als Beispiele nannte Lawrow die Bombardements im Kosovokrieg, den Einmarsch im Irak, den Afghanistan-Einsatz sowie die Luftangriffe auf Libyen. Das US-Vorgehen habe zu "Chaos und Instabilität" geführt, klagte er.

