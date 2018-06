Barcelona (AFP) Gegen den Willen Madrids hat der katalanische Regionalpräsident Artur Mas am Samstag eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien angesetzt. Er unterzeichnete ein Dekret, das den 9. November als Termin für das Referendum festlegt. Die konservative Regierung in Madrid hatte zuvor angekündigt, dass sie das Vorgehen als illegal betrachtet und durch eine Anrufung des Verfassungsgerichts stoppen will.

