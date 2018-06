Lissabon (SID) - Deutschlands Tischtennis-Damen greifen erneut nach dem EM-Titel. In Lissabon setzten sich die Titelverteidigerinnen im Halbfinale gegen Schweden ohne Satzverlust 3:0 durch und treffen im Endspiel am Sonntag (15.00 Uhr MESZ) auf Österreich. Gegen die Nachbarn hatte das Team von Bundestrainerin Jie Schöpp bereits in der Vorrunde 3:0 gewonnen.

"Ich bin kein Typ, der vor einem Spiel zu optimistisch ist", warnte Schöpp vor verfrühten Titelträumen: "Lieber sorgfältig vorbereiten, als vor dem Spiel das Maul aufreißen." Irene Ivancan (Istanbul/Türkei), die zum 1:0 gepunktet hatte, sagte: "Jeder von uns ist vor Österreich gewarnt. Wir wollen uns den Sieg nicht klauen lassen."

Neben Ivancan gewannen Han Ying (Tarnobrzeg/Polen) gegen Matilda Ekholm und Petrissa Solja (Berlin) gegen Daniela Moskovits ihre Partien problemlos. Han bleibt damit auch nach dem vierten Match in Lissabon ohne Satzverlust. Schweden war ohne die erkrankte Einzel-Europameisterin Li Fen angetreten, Schöpp verzichtete auf ihre Nummer zwei Shan Xiaona (Berlin).

Die deutschen Damen hatten im vergangenen Jahr in Schwechat/Österreich ihre 15-jährige Titelflaute beendet. Zuvor hatten die Spielerinnen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) 1962, 1968, 1996 und 1998 EM-Gold im Team gewonnen.