Köln (SID) - In der Fußball-Bundesliga steht am sechsten Spieltag das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund im Mittelpunkt. Anstoß in Gelsenkirchen ist um 15.30 Uhr. Zeitgleich treffen Aufsteiger 1. FC Köln auf Spitzenreiter Bayern München, der SC Paderborn auf Borussia Mönchengladbach, der SC Freiburg auf Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart auf Hannover 96. Ab 18.30 Uhr tritt Werder Bremen beim VfL Wolfsburg an.

Der 40. Ryder Cup wird im schottischen Gleneagles fortgesetzt. Das Team Europa mit Martin Kaymer führt nach dem Auftakt 5:3 gegen die USA. Los geht es bereits ab 8.35 Uhr.

Titelverteidiger Deutschland mit Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov tritt im Halbfinale der Tischtennis-EM in Lissabon gegen Kroatien an. Die Frauen bekommen es in der Vorschlussrunde mit Schweden zu tun.

Box-Weltmeister Arthur Abraham verteidigt seinen WBO-Titel im Supermittelgewicht gegen den Briten Paul Smith. Der Kampf in Kiel beginnt um 23.30 Uhr.