Beirut (AFP) Erstmals haben nach Angaben von Aktivisten am Samstag Raketen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Kurdentstadt Ain al-Arab getroffen und zwölf Einwohner verletzt. Es seien die ersten Raketentreffer in der Stadt gewesen, seitdem Beginn der IS-Angriffe auf die Stadt am 16. September, sagte der Chef der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman.

