Los Angeles (AFP) Hollywoodstar George Clooney und seine Verlobte Amal Alamuddin sind nach Angaben des Sprechers von Clooney offiziell getraut. Das Paar habe sich bereits am Samstag "in einer privaten Zeremonie" in Venedig das Ja-Wort gegeben, sagte Stan Rosenfeld. Die Trauung war erst für Montag erwartet worden. Clooney und Alamuddin feiern bereits seit Freitag mit zahlreichen prominenten Gästen aus dem Film- und Showbusiness ihre Hochzeit in der Lagunenstadt.

