New York (AFP) Japan und Mexiko werden erstmals Blauhelme für Friedensmissionen der Vereinten Nationen bereitstellen. Das kündigten beide Länder am Freitag bei der UNO an. Japans Regierungschef Shinzo Abe erklärte, seine Regierung werde für die Beteiligung an Blauhelmeinsätzen eine Verfassungsänderung auf den Weg bringen. Bislang erlaubt die Verfassung nicht, dass Japan Soldaten für UN-Einsätze im Ausland stellt.

