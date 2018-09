Washington (AFP) Durch ihre Vorreiterrolle im Kampf gegen Ebola und die IS-Dschihadisten sieht Präsident Barack Obama die Vereinigten Staaten als unbestrittene Führungsmacht der Welt. "Die US-Führung ist die einzige Konstante in einer unsicheren Welt", sagte er am Samstag in seiner wöchentlichen Radioansprache. "Die Menschen in der Welt blicken auf uns, damit wir führen. Und wir heißen diese Verantwortung willkommen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.