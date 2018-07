Beirut (AFP) Die US-Luftwaffe hat in der Nacht zum Samstag erneut Angriffe in Syrien geflogen. Ziele waren nach Angaben eines Pentagon-Mitarbeiter Stellungen von Kämpfern der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS). Angaben zu möglichen Opfern der Angriffe wurden nicht gemacht.

