Hamburg (AFP) Die deutschen Volksfeste sollen zum Unesco-Weltkulturerbe werden. Der Schaustellerbund bewerbe sich um Aufnahme in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes, wie der "Spiegel" am Sonntag vorab berichtete. Unterstützt werden die Schausteller demnach von Bundestagsabgeordneten aller Parteien, von Arbeitsministerin Andrea Nahles und von Familienministerin Manuela Schwesig (beide SPD): Die Politiker preisen in mehr als 40 Videos ihre Erinnerungen an gebrannte Mandeln und an verlässliche Freunde, die einen nachts nach dem Schützenfest auf den richtigen Weg bringen.

