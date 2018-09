Hamburg (AFP) Der Immobilienverband Deutschland (IVD) will vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das geplante sogenannte Bestellerprinzip für Neuvermietungen klagen. Sobald die Neuregelung in Kraft getreten sei, werde der Verband in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde erheben, berichtete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Sonntag vorab. Künftig soll für Maklerleistungen der Grundsatz gelten, "wer bestellt, der bezahlt" - damit könnten Vermieter Maklerkosten nicht mehr wie bisher auf ihre Mieter abwälzen, wenn sie den Makler selbst beauftragt haben.

