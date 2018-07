Berlin (AFP) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) will per Gesetz eine Senkung der Dispozinssätze bei den Banken erreichen. Maas sagte der "Bild am Sonntag", bislang hätten alle Mahnungen der Bundesregierung nicht gefruchtet. Deshalb werde jetzt ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die Banken verpflichtet, ihre Dispozinssätze auf Ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Durch diese Transparenz werde es für die Banken immer schwerer, "unverhältnismäßig hohe Zinsen" zu verlangen.

