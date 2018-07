Bonn (AFP) Das Technische Hilfswerk (THW) hat ein Erkundungsteam zur Ebola-Bekämpfung nach Westafrika entsandt. Das zweiköpfige Team habe am Sonntag die Hauptstadt des Senegal, Dakar, erreicht, teilte das THW in Bonn mit. Aufgabe der Helfer sei es nun, Unterstützungsmöglichkeiten bei der geplanten Luftbrücke der Bundeswehr zu prüfen und mögliche Einsatzoptionen für das THW zu identifizieren. Ob und wie das Technische Hilfswerk in den betroffenen Regionen helfen könne, werde sich im Laufe der kommenden Tage zeigen, erklärte THW-Präsident Albrecht Broemme.

