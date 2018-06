Köln (AFP) In nordrhein-westfälischen Flüchtlingsheimen soll es einem Bericht des WDR zufolge zu gewalttätigen Übergriffen des Wachdienstes gekommen sein. Asylbewerber aus einem Flüchtlingsheim in Essen berichteten dem WDR-Magazin "Westpol" von Prügelattacken und Demütigungen, wie der Sender am Sonntag mitteilte. "Westpol" liege außerdem das ärztliche Attest eines Flüchtlings vor, in dem Verletzungen dokumentiert werden. Auch in einer Unterkunft in Burbach soll es laut Bericht zu Übergriffen des Wachdienstes auf Flüchtlinge gekommen sein.

