Berlin (dpa) - Der Schauspieler und Regisseur Zach Braff sieht die Liebe als Rettung. "Ich habe eine romantische Vorstellung davon, von einer Frau gerettet zu werden", sagte der 39-Jährige dem "Tagesspiegel".

Eines Tages wolle er heiraten. Es gehe darum, den perfekten Partner zu finden, auch wenn das komisch klinge, sagte der "Scrubs"-Star. "Jemanden, der dich vervollständigt, der dich vor dir selbst rettet, dich erleuchtet."

Es sei kein Zufall, dass sich der männliche Protagonist in seinen beiden Filmen "Garden State" und "Wish I was here" jeweils in eine Frau verliebt habe, die klüger war als er selbst, fügte Braff hinzu.