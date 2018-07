London (AFP) Ein schlechter Tag für den britischen Premierminister David Cameron: Erst schloss sich am Samstag ein Abgeordneter seiner konservativen Tories, Mark Reckless, den Rechtspopulisten von der UK Independence Party (Ukip) an. Stunden später kündigte dann sein Minister für die Zivilgesellschaft, Brooks Newmark, seinen Rücktritt an. Er sei darüber unterrichtet worden, dass am Sonntag die Zeitung "The Sunday Mirror" einen ihn betreffenden Artikel veröffentlichen werde und wolle seine Familie schützen, erklärte er zur Begründung.

