Kolding (SID) - Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt hat zum Auftakt der Handball-Champions-League eine herbe Schlappe kassiert. Beim dänischen Top-Klub KIF Kolding Kopenhagen kam das Team von Trainer Ljubomir Vranjes am Sonntag 21:35 (13:19) unter die Räder.

Nach dem durchwachsenen Saisonstart in der Bundesliga mit drei Siegen aus fünf Spielen boten die sich im Umbruch befindenden Flensburger auch in der Königsklasse eine schwache Leistung. Die Mannschaft um Ex-Nationalspieler Holger Glandorf ging gegen die gut verteidigenden Dänen zu fahrlässig mit ihren Chancen um und offenbarte auch in der Defensive Schwächen.

"Wir haben vorne zu viele Fehler gemacht und waren hinten nicht aggressiv genug", sagte Glandorf bei Sky: "Jetzt muss die Mannschaft Charakter beweisen: Mund abputzen und weitermachen."

Am Sonntag griff als letzter deutscher Klub der THW Kiel in den Wettbewerb ein. Der deutsche Rekordmeister Kiel trat bei HC Croatia Zagreb an (19.30 Uhr). Dem deutschen Vizemeister Rhein-Neckar Löwen war am Samstag ein nie gefährdeter 35:24 (18:11)-Sieg gegen den französischen Top-Klub Montpellier HB gelungen.