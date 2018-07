Venedig (AFP) Das Ja-Wort gaben sie sich ganz überraschend schon am Samstag, am Sonntag dann haben sich Mr. und Mrs. Clooney erstmals als Ehepaar der jubelnden Öffentlichkeit präsentiert. Auf einem offenen Boot ließen sie sich über den Canal Grande in Venedig fahren und zeigten ihre glitzernden Ringe. Und die ließen keine Zweifel mehr: Hollywood-Staar George Clooney ist nach langen Junggesellenjahren an die Staranwältin Amal Alamuddin vergeben.

