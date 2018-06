Otaki (AFP) Ein Ausbruch des Vulkans Ontake in Japan ist für dutzende Wanderer zum tödlichen Verhängnis geworden. In der Nähe des 3067 Meter hohen Gipfels entdeckten Rettungskräfte am Sonntag mehr als 30 leblose Bergsteiger, wie die Polizei mitteilte. Vier Opfer wurden bis zum Sonntagabend nach der Bergung ihrer Leichen offiziell für tot erklärt, wie der Sender NHK berichtete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.