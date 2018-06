Berlin (dpa) - Peschmerga-Kämpfer trainieren in Bayern für den Kampf gegen die Terrormiliz IS. In Syrien und im Irak geht der Kampf der Allianz gegen die Dschihadisten weiter. Erstmals flogen voll bewaffnete britische Jets zu einem Kampfeinsatz gegen die IS-Terrormiliz in den Irak; sie sammelten vorerst nur Aufklärungsmaterial.

