Moskau (AFP) Russland hat erfolgreich einen Satelliten mit einer Proton-M-Rakete in den Orbit befördert. Die Rakete hob am Samstagabend vom russischen Kosmodrom Baikonur in Kasachstan mit einem Kommunikationssatelliten an Bord ab, wie die russische Weltraumbehörde mitteilte. Am Sonntagmorgen habe sich der Satellit von der Trägerrakete getrennt und sei erfolgreich im Orbit platziert worden. Russland hatte den Einsatz der Proton-M-Raketen ausgesetzt, nachdem Mitte Mai eine Rakete beim Versuch, einen Satelliten in der Umlaufbahn zu platzieren, in der Atmosphäre verglüht war.

