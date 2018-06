Herzeg Novi (SID) - Die Bundesliga-Wasserballer von Waspo98 Hannover haben in der Champions League die 2. Qualifikationsrunde erreicht. Der DM-Dritte belegte beim viertägigen Turnier in Herzeg Novi/Montenegro den vierten Platz unter sechs Mannschaften und zog damit in die Top-16-Runde vom 17. bis 19. Oktober ein.

Entscheidend für das Weiterkommen der Niedersachsen waren der 13:9-Erfolg gegen Frankreichs Meister WP Montpellier und das 9:9 zum Abschluss gegen den rumänischen Vertreter Crisul Oradea. Bester Hannoveraner Torschütze war Nationalspieler Eric Bukowski mit 13 Turniertreffern.