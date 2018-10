Köln (SID) - 113:10-Außenseiter Empoli hat auf der Galopprennbahn in Köln den mit 155.000 Euro dotierten 52. Preis von Europa gewonnen. Der vierjährige Hengst aus dem Stall von Trainer Peter Schiergen setzte sich vor 15.000 Zuschauern unter Jockey Adrie de Vries nach 2400 m gegen den lange führenden Earl Of Tinsdal mit Eduardo Pedroza im Sattel durch. Platz drei belegte wie schon zuletzt im Großen Preis von Baden Night Wish unter Jockey Alexander Pietsch.

"Wer Empoli kennt, der weiß, dass er so etwas an einem guten Tag kann. Zuletzt war der Boden zu weich. Heute lief alles gut, außer einem kleinen Stopp Mitte der Zielgeraden", sagte Empolis Trainer Peter Schiergen. Für Empoli war es der größte Erfolg seiner Karriere und beim 14. Start der zweite Sieg. Im Vorjahr hatte er beim Preis von Europa den vierten Platz belegt.