Rom (SID) - Mit einer knappen Niederlage zum Abschluss der Vorrunde haben die deutschen Volleyballerinnen Platz drei in der Gruppe A verspielt und gehen lediglich mit zwei Punkten in die Zwischenrunde. Das Team von Bundestrainer Giovanni Guidetti verlor in Rom gegen die ebenfalls bereits für die Zwischenrunde qualifizierten Kroatinnen 2:3 (25:17, 23:25, 25:9, 21:25, 11:15).

"Ich bin kein Mathematiker, aber selbst wenn wir vier Spiele gewinnen, wird das wahrscheinlich nichts mit dem Weiterkommen. Wir verdienen das auch nicht. Wir spielen einfach nicht mit Konstanz", sagte Guidetti. Die zweite Turnierphase bestreitet die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) im knapp 700 Kilometer entfernten Triest.

Dort geht es für den Tabellenvierten der Gruppe A gegen China, Japan, Aserbaidschan und Belgien. Die Punkte gegen die ebenfalls qualifizierten Teams der Gruppe A nehmen die Deutschen mit. Nach den knappen Niederlagen gegen die Dominikanische Republik und Kroatien hat das DVV-Team lediglich zwei Zähler auf dem Konto.

Nach zwei Ruhetagen tritt das Team um Spielführerin Margareta Kozuch am Mittwoch (20.00 Uhr/Sport1) gegen China an. Danach folgen noch drei weitere Spiele. Der Vize-Europameister muss nach Ende der Zwischenrunde mindestens Dritter in dem Achterpool sein, um in die Top Sechs einzuziehen. Dann geht es um den Einzug ins Halbfinale.