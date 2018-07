Washington (AFP) Der Anführer der radikalen Islamistengruppe Chorasan ist womöglich bei den US-Luftangriffen im Norden Syriens getötet worden. Das auf die Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisierte Unternehmen Site meldete am Sonntag, ein früheres Mitglied der Extremistengruppe habe am Samstag mehrere Mitteilungen über den Kurzbotschaftendienst Twitter verschickt, in denen er sein Beileid für den Tod von Muhsin al-Fadhli und Abu Jusuf al-Turki aussprach. Al-Fadhli ist der mutmaßliche Anführer der Chorasan-Grupp, al-Turki ein Kommandeur.

