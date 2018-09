Istanbul (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine militärische Unterstützung seines Landes für die von den USA angeführte Koalition gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) in Aussicht gestellt. Wie die Zeitung "Hürriyet" am Samstag berichtete, sprach sich Erdogan auf dem Rückflug aus den USA außerdem für den Einsatz von Bodentruppen in Syrien aus. "Die Türkei wird alles tun, was ihre Pflicht ist", versicherte er laut der Zeitung.

