Otaki (AFP) Bei dem Vulkanausbruch in Japan hat es offenbar mehr als 30 Opfer gegeben. Die Rettungskräfte hätten in der Nähe des Gipfels des 3067 Meter hohen Ontakes im Zentrum Japans mehr als 30 Bergsteiger mit einem "Herzstillstand" gefunden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Rettungskräfte benutzen den Ausdruck "Herzstillstand" für Menschen ohne sichtbare Lebenszeichen. Der Vulkan war am Samstagmittag ausgebrochen. Bisher war nur von Verletzten, nicht aber von Todesopfern die Rede gewesen.

