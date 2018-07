Beirut (AFP) Der Chef der extremistischen Al-Nusra-Front hat den Westen vor weiteren Luftangriffen in Syrien gewarnt. Sollten die USA und ihre Verbündeten diese nicht einstellen, werde die Gruppe den Kampf in die westlichen Länder tragen, erklärte der Chef der Al-Nusra-Front, Abu Mohammed al-Dschulani, am Sonntag in einer im Internet verbreiteten Audiobotschaft. Die Botschaft richteten sich an die Bürger "in Amerika und Europa". "Eure Führer werden den Preis für den Krieg nicht alleine zahlen, Ihr werdet den höheren Preis zahlen", sagte al-Dschulani weiter.

