Offenbach (dpa) - Heute ziehen nach Nebelauflösung zeitweise dichtere Wolkenfelder über den Himmel. Vor allem im Süden und Osten setzt sich aber auch immer wieder die Sonne durch.

Am Abend kann es ganz im Westen einzelne Schauer geben, sonst bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach trocken. Dabei liegen die Maxima bei 18 Grad an der Küste, sonst zwischen 20 und 23 Grad. Am Oberrhein können auch bis zu 25 Grad erreicht werden.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen.