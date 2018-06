Kabul (AFP) Mit der Vereidigung von Präsident Aschraf Ghani ist am Montag der erste demokratische Machtwechsel in der Geschichte Afghanistans vollzogen worden. Der frühere Weltbankökonom legte unter strengen Sicherheitsvorkehrungen im Präsidentenpalast der Hauptstadt Kabul seinen Amtseid als Nachfolger des scheidenden Staatschefs Hamid Karsai ab. Ghani und sein Rivale Abdullah Abdullah hatten sich nach einem erbitterten Streit über den Ausgang der Präsidentschaftswahl erst vor einer Woche auf eine Regierung der nationalen Einheit geeinigt, in der Abdullah als eine Art Ministerpräsident fungiert. Auch er wurde am Montag vereidigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.