New York (dpa) - Die US-Aktienmärkte haben an die negative Bilanz der Vorwoche angeknüpft. Der Dow Jones litt unter den Protesten in Hongkong und fiel um 0,25 Prozent auf 17 071,22 Punkte. Der Euro kostete zuletzt 1,2688 US-Dollar.

