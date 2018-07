Montréal (AFP) In Kanada hat der Mordprozess gegen den früheren Pornodarsteller Luka Rocco Magnotta begonnen, der seinen chinesischen Ex-Freund ermordet und zerstückelt haben soll. Der 32-jährige Angeklagte, der nach einer aufsehenerregenden Flucht schließlich in Berlin gefasst worden war, nahm zum Prozessauftakt am Montagvormittag auf der Anklagebank in einem Glaskasten Platz. Der kleine Gerichtssaal in Montréal kann lediglich 13 Zuschauer fassen, darunter fünf Journalisten. Es wird erwartet, dass sich der Prozess über zwei Monate hinzieht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.