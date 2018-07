Münster (AFP) Mit großflächigen Tätowierungen können sich Bewerber den Eintritt in den Polizeivollzugsdienst verbauen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster billigte in einem am Montag veröffentlichten Beschluss dem Land Nordrhein-Westfalen das Recht zu, einen solchen Bewerber abzulehnen - wenn dessen großflächige Tattoos nicht von der Sommeruniform verdeckt werden. Die Entscheidung ist unanfechtbar. (Az. 6 B 1064/14)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.