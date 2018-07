München (AFP) Schauspieler Heino Ferch ist nach einem Oktoberfestbesuch in einem Münchner Club verprügelt worden. "Heino wurde Opfer eines tätlichen Angriffs", bestätigte sein Manager Wolfgang Werner am Montag in München einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Der 51-Jährige sei dabei verletzt worden, es gehe ihm den Umständen entsprechend aber gut. Dennoch seien alle aber noch ziemlich geschockt von dem Vorfall.

