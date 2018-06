Berlin (AFP) Nach den mutmaßlichen Misshandlungen von Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen drängt die Bundesregierung auf rasche und umfassende Aufklärung. Wenn tatsächlich Flüchtlinge misshandelt und gedemütigt worden seien, "wären das widerwärtige Taten", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag vor Journalisten in Berlin. "Wir sind ein menschenfreundliches Land", fügte er hinzu. In Deutschland werde die Würde des Menschen geachtet, "und genau das muss sich auch in Asylbewerberheimen und Flüchtlingsunterkünften bewahrheiten".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.