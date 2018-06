Sangerhausen (AFP) Der Fahrradhersteller Mifa ist zahlungsunfähig. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens sei am Montag beim zuständigen Amtsgericht gestellt worden, teilte die Firma in Sangerhausen in Sachsen-Anhalt mit. Als Grund verwies das Unternehmen auf Probleme bei den Finanz-Verhandlungen zum vorgesehenen Einstieg des indischen Fahrradherstellers Hero. Das operative Geschäft bleibe von der Insolvenzeröffnung unberührt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.