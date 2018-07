Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich hinter Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (beide CDU) gestellt, die wegen der Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr auch koalitionsintern in die Kritik geraten ist. "Der Prozess und das, was die Ministerin im Verteidigungsministerium gerade macht" habe "die volle Unterstützung der Bundeskanzlerin", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Von der Leyen lege die Dinge auf den Tisch und schaffe einen Überblick, sagte Seibert weiter. Das sei "die Voraussetzung dafür, dass man Probleme, die sich über viele Jahre ergeben haben, auch aufarbeiten kann".

