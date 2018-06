Düsseldorf (dpa) - Der Skandal um Übergriffe privater Sicherheitskräfte auf Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen weitet sich aus. In mindestens drei Unterkünften soll es zu Misshandlungen gekommen sein. In Burbach im Siegerland stieg die Zahl der beschuldigten Wachmänner von vier auf sechs, hinzu kamen Verdachtsfälle in Essen und Bad Berleburg. "Ich bin fassungslos, dass so etwas passieren kann, und ich schäme mich dafür, was den Menschen dort geschehen ist", sagte NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft der dpa. Die Bundesregierung dringt auf rasche Aufklärung.

