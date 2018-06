Dortmund (SID) - Sportdirektor Michael Zorc vom deutschen Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund mahnt nach dem Fehlstart der Schwarz-Gelben in die Spielzeit zur Zurückhaltung. "Wir sind schon sehr früh in der Saison hinten dran", sagte der 52-Jährige Sport Bild Plus, "wir müssen derzeit nicht von Titeln sprechen, sondern sollten mit den einfachen Dingen anfangen."

Der Abstand zum Erzrivalen und Tabellenführer Bayern München beträgt nach sechs Spieltagen bereits sieben Punkte. Am Samstag hatte der BVB das Kohlenpottderby bei Schalke 04 1:2 verloren.