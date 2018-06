Venedig (dpa) - George Clooney und Amal Alamuddin sind jetzt offiziell verheiratet. Das Glamour-Paar unterschrieb im Rathaus "Ca'Farseti" in Venedig die Heiratsurkunde. Der US-amerikanische Hollywoodstar und die aus dem Libanon stammende Juristin hatten sich bereits am Samstag das Jawort bei einer Feier in einem Luxushotel am Canal Grande gegeben. Die Vermählung musste aber noch förmlich beurkundet werden.

