Ramallah (AFP) Der Zuspruch in der palästinensischen Bevölkerung für die islamistische Hamas, der während des Gaza-Kriegs in die Höhe geschnellt war, ist bereits einen Monat später wieder stark abgeklungen. Dies geht aus den Ergebnissen einer repräsentativen Umfrage hervor, die das palästinensische Meinungsforschungsinstitut PSR am Montag veröffentlichte. Insbesondere die Einschätzung, dass der militärische Konflikt radikaler Palästinensergruppen mit Israel eine Verbesserung der Lage im Gazastreifen ermöglicht habe, ist demnach stark gesunken.

