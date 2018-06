Berlin (dpa) - Die Grünen im Bundestag mahnen eine zügige Karenzzeit- Regelung für den Übergang von Politikern in die Wirtschaft an. Sie liessen sich nicht länger hinhalten, Union und SPD mauerten seit Januar in Sachen gesetzlicher Regelung einer Karenzzeit. Das sagte die Grünen-Politikerin Britta Haßelmann in der "Süddeutschen Zeitung". Vor Kurzem hatte Schleswig-Holsteins Innenminister Andreas Breitner seinen Rücktritt erklärt, um in die Wohnungswirtschaft zu wechseln. Anfang des Jahres war der Wechsel von Ex-Kanzleramtschef Ronald Pofalla zur Deutschen Bahn bekannt geworden.

