Köln (SID) - Zweitligist 1. FC Nürnberg will gegen den 1. FC Kaiserslautern endlich raus aus der Krise. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge brauchen die Franken dringend einen Erfolg, um auch das Umfeld zu beruhigen. Anpfiff in Nürnberg ist um 20.15 Uhr.

Mona Barthel schlägt bei den China Open in Peking auf. In der ersten Runde des mit 5,42 Millionen Dollar dotierten Turniers trifft die 24-Jährige aus Bad Segeberg auf die Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands.