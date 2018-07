Arlington (SID) - Der neunmalige World-Series-Gewinner Oakland Athletics hat sich in der Baseball-Profiliga MLB auf den letzten Drücker für die Play-offs qualifiziert. Durch ein 4:0 bei den Houston Texans sicherte sich das Team von Manager Bob Melvin am letzten Spieltag der regulären Saison noch eine Wildcard.

Die A's treffen schon am Dienstag auf die Kansas City Royals, die erstmals seit 29 Jahren wieder in der Meisterrunde dabei sind. Im zweiten Wildcard-Duell spielen am Mittwoch die San Francisco Giants gegen die Pittsburgh Pirates. Titelverteidiger Boston Red Sox und Rekordchampion New York Yankees haben die K.o.-Runde verpasst. - Die Play-offs im Überblick:

Wildcard Games (K.o.-Spiel)

Dienstag, 30. September

Kansas City Royals - Oakland Athletics

Mittwoch, 1. Oktober

Pittsburgh Pirates - San Francisco Giants

Division Series (best of five)

ab Donnerstag, 2. Oktober

L.A. Angels - Kansas City/Oakland

Baltimore Orioles - Detroit Tigers

Washington Nationals - Pittsburgh/San Francisco

L.A. Dodgers - St. Louis Cardinals