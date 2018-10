New York (AFP) Die syrische Regierung hat eine Beteiligung an Friedensgesprächen ausgeschlossen, solange Dschihadistengruppen wie der Islamische Staat (IS) und die Al-Nusra-Front in dem Bürgerkrieg kämpfen. "Wir können nicht eine politische Lösung starten, während noch der Terrorismus grassiert", sagte der syrische Außenminister Walid Muallim am Montag bei der UN-Generaldebatte in New York. Verhandlungen mit der vom Westen unterstützten moderaten Opposition lehnte Muallim ab, weil diese nur "den Befehlen ihrer westlichen Gebieter" folge.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.