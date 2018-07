Frankfurt/Main (dpa) - Es ist bereits die fünfte Streikwelle: Lufthansa-Piloten wollen morgen am größten deutschen Flughafen in Frankfurt die Arbeit niederlegen. Zwischen 8.00 und 23.00 Uhr sollen keine Langstreckenflüge starten, teilt die Pilotengewerkschaft Cockpit mit. Hintergrund ist der Tarifkonflikt um die Versorgung von rund 5400 Lufthansa-Piloten beim Übergang in den Ruhestand. Da das Lufthansa-Management auch weiter kein kompromissfähiges Angebot vorgelegt habe, sehe man sich zu diesen weiteren Maßnahmen gezwungen, teilte Cockpit mit. Man sei aber weiterhin jederzeit einigungsbereit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.