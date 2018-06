Buenos Aires (AFP) Trotz Warnungen der US-Justiz wickelt Argentinien Zahlungen an seine Gläubiger über den Finanzplatz Buenos Aires ab. Das südamerikanische Land überwies am Dienstag eine Rate von 161 Millionen Dollar (127 Millionen Euro) an einen Spezialfonds bei der staatlichen Banco Nacíón. Der argentinische Staat stelle damit seinen "unerschütterlichen Einsatz" unter Beweis, den Verpflichtungen gegenüber seinen Gläubigern nachzukommen, teilte das Wirtschaftsministerium mit.

